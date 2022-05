Dal primo maggio è scattata la procedura di licenziamento

PALERMO – Da giorni i lavoratori Almaviva e Covisian chiedono di essere ascoltati perché rischiano di dire addio al loro posto di lavoro. I lavoratori chiedono l’apertura di un tavolo al ministero, ma non trovano risposta.

I lavoratori, in segno di protesta, questa mattina hanno deciso di lasciare il presidio in piazza Politeama e salire sul tetto. Dal primo maggio sono anche scattate le procedure di licenziamento e il futuro degli operatori del call center è sempre più in bilico.