Elezioni provinciali ad Agrigento, appello all’unità nel centrodestra

I coordinatori provinciali: "Presto un incontro"

PALERMO – In vista delle elezioni provinciali ad Agrigento del 27 aprile, i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Lega e Noi Moderati hanno espresso in una nota la volontà di presentare liste unitarie. Il comunicato congiunto dei coordinatori provinciali Adriano Barba, Antonietta Vita, On Anastasio Carra’ e Toto’ Carlisi, sottolinea l’importanza dell’unità del centrodestra.

Le forze politiche si preparano a presentare le liste ufficiali entro il 7 aprile. I segretari provinciali hanno ricevuto il mandato di stilare le liste elettorali utilizzando i simboli dei rispettivi partiti. L’obiettivo è presentare una coalizione forte e coesa.

Ricerca di un candidato unitario

“L’unità del centrodestra è l’unica via per una vittoria netta della nostra coalizione”, affermano i coordinatori. Le forze politiche intendono proseguire il percorso politico-amministrativo condiviso a livello nazionale e regionale. I segretari provinciali auspicano un incontro con le altre forze del centrodestra.

L’obiettivo dell’incontro, si legge ancora nella nota, è “individuare un candidato Presidente unitario per la provincia di Agrigento”. Il candidato dovrà “sostenere una proposta politica coerente con la maggioranza di Governo Meloni e Schifani”.

Sulle provinciali ad Agrigento negli ultimi giorni è stata ventilata la possibilità di un accordo tra pezzi del centrodestra e Pd e Movimento cinque stelle.

