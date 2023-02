Pubbliservizi, appello dell’Mpa a Mattei: “Serve Piano di rientro”

L'intervento dei consiglieri di Palazzo degli elefanti.

CATANIA. E’ stata una giornata di fermento. Nulla di nuovo all’orizzonte ma la questione legata alle vicende del fallimento della Pubbliservizi, continuano a tenere banco. Nella tarda mattinata di oggi si è celebrato il vertice (interlocutorio) in Prefettura.

Nel pomeriggio la presa di posizione del gruppo consiliare dell’Mpa con una nota che vi riportiamo integralmente.



“Un fermo no all’ipotesi di smistamento della Pubbliservizi. E’ necessario scongiurarne il fallimento e per questo motivo serve un piano di rientro con i creditori”.

Esordisce così il comunicato congiunto dei consiglieri comunali di Catania del Movimento per l’autonomia, in merito al futuro della Pubbliservizi che vede coinvolti numerosi lavoratori e le rispettive famiglie.

“E’ finito il tempo della retorica. Non è il momento di analizzare la superficialità con cui è stata gestita, male, la situazione; non è il momento di ipotizzare che probabilmente dietro la vicenda Pubbliservizi potrebbe esserci interesse alla privatizzazione. Per questo ci sarà tempo di fare chiarezza. Adesso è urgente procedere per salvare la società partecipata e non trasformarla in una società privata. La Pubbliservizi deve continuare a lavorare come società partecipata della Città Metropolitana”.

“In questo senso – concludono i consiglieri – rivolgiamo un appello al neo commissario Mattei in modo che non si arrivi ad una soluzione emergenziale che possa condurre allo smistamento della società. E’ necessario rinnovare il contratto e procedere ad un piano di rientro che consenta di sanare i debiti con i creditori”.