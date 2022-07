Si attende l'arrivo della circolare e poi si inizierà. La novità.

La struttura commissariale è già pronta. Si attende soltanto la circolare, che arriverà tra oggi e domani, per cominciare la somministrazione delle quarte dosi a tutti gli over sessanta e ai fragili. Verosimilmente, il via potrebbe essere dato tra domani e dopodomani, seguendo i tempi tecnici della burocrazia.

“Aspettiamo la comunicazione da un momento all’altro – spiega il commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa -. Per l’accesso alla quarta dose, ci saranno pure i fragili senza distinzione d’età. La certezza è che riprenderemo con i vaccini in tour in provincia di Palermo. Stiamo già parlando con i sindaci per le prime date in calendario”.

Si rimette, dunque, in moto la complessa macchina della vaccinazione. Una svolta auspicata da tanti esperti, ora che anche gli ospedali cominciano ad andare in sofferenza per il grande numero di contagi che si risolve in un aumento delle percentuali dei ricoveri.

E’ stata proprio l’onda dei contagi, sotto la spinta di Omicron 5, a far accelerare sulla quarta dose. Anche a Palermo il pronto soccorso del ‘Cervello’ soffre per il carico di pazienti da assistere. I ricoveri, almeno nei reparti ordinari, crescono ogni giorno.