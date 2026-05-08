 Manifesto di Ida Cuffaro appeso a una panchina rossa a Raffadali
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Raffadali, manifesto elettorale di Ida Cuffaro su una panchina rossa

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La denuncia sui social della candidata sindaco
PROVINCIA DI AGRIGENTO
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RAFFADALI – Un manifesto elettorale della candidata a sindaco di Raffadali Ida Cuffaro, è stato posizionato su una “panchina rossa”, simbolo delle vittime dei femminicidi in piazza Progresso, nel centro del piccolo comune dell’agrigentino.

A raccontarlo sui social è la stessa Cuffaro, che annuncia di volersi rivolgere alle forze dell’ordine per tentare di fare chiarezza sulla vicenda.

“Avreste potuto buttarlo a terra, strapparlo, portarlo ovunque invece no, avete deciso di appenderlo e annodarlo a quella panchina il cui significato è chiaro profondo e fa rabbrividire – dice Cuffaro -. Purtroppo questo quadro è esattamente in linea con quello che sento e vedo nelle ultime settimane contro di me e la mia famiglia, approfondiremo prima di puntare il dito contro qualcuno, intanto provvederò immediatamente ad una denuncia contro ignoti solo per lasciare traccia di questo scempio e spero vivamente che qualche telecamera vi abbia ripresi così da poterci rivedere dove la legge vi darà la lezione che meritate”. 

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