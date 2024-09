Ragalna: cittadinanza onoraria al Presidente del Senato, La Russa

Questa mattina al Palazzo comunale

RAGALNA – “Il mio è un legame forte che deriva dai ricordi, dalle radici dei miei genitori che da paternesi, non perdevano occasione per passare lunghi periodi a Ragalna. Questa piccola cerimonia ha per me un valore altissimo perché accade nei giorni della festa della Madonna del Carmelo, e questo per per me è un emozione grandissima”.

Sono le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine della cerimonia che ha visto la seconda carica dello Stato essere insignito della cittadinanza onoraria del Comune pedemontano. Cerimonia alla quale erano presenti, tra gli altri, il sindaco Nino Caruso, il vice sindaco Emanuele Motta ed i componenti della giunta, il deputato nazionale Francesco Ciancitto.