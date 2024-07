A Ragalna si è costituito il gruppo della Democrazia Cristiana

Nascita e adesioni al partito

RAGALNA (CATANIA) – Si è costituito a Ragalna il gruppo della Dc. Ad aderire sono stati alcuni ex amministratori comunali nonché professionisti i quali, dopo un incontro programmatico con l’Assessore Regionale agli Enti Locali Andrea Messina, hanno deciso di costituire nel territorio ragalnese la nuova realtà politica.

Le nuove adesioni riguardano: Sebastiano Coco, già Consigliere comunale nominato Coordinatore della DC nel territorio di Ragalna; Giuseppe Longo, già Assessore e Consigliere comunale; Roberto Di Bella, Presidente del Consiglio Comunale uscente ed ex Vice Sindaco; Mario Nicolosi, Impiegato ed impegnato in attività sociali; Giovanni Scuderi, Impiegato.

Il neo coordinatore comunale Coco dichiara che l’immediato impegno sarà quello di avanzare varie proposte in ambito locale creando, così, dialogo propositivo con la nuova Amministrazione da poco eletta affinchè si possa dare un importante contributo al territorio di Ragalna nonché un’opportunità di raccordo con le Istituzioni locali e regionali che il partito rappresenta.

L’Assessore Regionale agli Enti Locali, Andrea Messina, esprime grande soddisfazione per la crescita e la strutturazione della DC anche nei piccoli Comuni dove l’obiettivo sarà quello di assicurare una strategia di progettazione di attività mirate alla crescita della comunità locale.

Altrettanto compiacimento esprime il Segretario provinciale della Democrazia Cristiana Avv. Piero Lipera: “Continua l’attività di organizzazione del partito in seno alla provincia etnea. A Ragalna, come in altri Comuni, abbiamo individuato gruppi di dirigenti locali che nel prossimo autunno, dopo la chiusura della campagna di tesseramento, procederanno alla celebrazione di congressi comunali eleggendo.

Così, la nuova classe dirigente alla quale spetterà il compito di portare innanzi alla cittadinanza e presso le istituzioni le iniziative politiche del partito. A loro porgo i miei più sinceri auguri di un proficuo lavoro”.