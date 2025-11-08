“Rammarico per dimissioni di Cuffaro, la Dc continuerà a servire la Sicilia”

Lo dicono i parlamentari regionali

PALERMO – “La Democrazia Cristiana della Sicilia apprende con profondo rammarico le notizie relative alle dimissioni del segretario nazionale Totò Cuffaro. Nel pieno rispetto della magistratura e del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la Direzione regionale della Dc ribadisce la propria assoluta fiducia nel lavoro degli inquirenti e la propria ferma volontà di collaborare, affinché la verità emerga con chiarezza e senza ombre”.

Lo dicono i parlamentari regionali Ignazio Abbate, Salvo Giuffrida, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Andrea Messina, Rosellina Marchetta, il presidente regionale della Dc Laura Abbadessa e il segretario regionale Stefano Cirillo.

“La Dc è e rimane una comunità politica ispirata ai valori della legalità, della solidarietà e del servizio al bene comune – aggiungono – È convocata per il 19 novembre la direzione regionale straordinaria, a Palermo, in segreteria regionale per riaffermare, con fermezza, la nostra missione al servizio dei siciliani. Siamo consapevoli che la fiducia dei cittadini è un bene prezioso e fragile. Per questo, la Dc lavorerà con determinazione per riaffermare quei valori popolari e cristiani che hanno segnato la nostra storia e che oggi più che mai devono guidare la nostra azione pubblica. La Dc continuerà a servire la Sicilia con coraggio, rispetto delle istituzioni e spirito di verità”.