Rapina al bar di Catania, arrestato un pregiudicato

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno notificato l’ordinanza a un pregiudicato, Santo Alessandro Galeano

1' DI LETTURA

CATANIA. Avrebbe fatto irruzione armato in un bar dello stradale Cravone. Avrebbe costretto le cassiere, dietro minaccia, a consegnare 1.500 euro in contanti e alcune stecche di sigarette, salvo allontanarsi come se niente fosse in mezzo ai clienti che facevano benzina fuori.

Adesso i carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un pregiudicato di 49 anni, Santo Alessandro Galeano, con l’accusa di rapina aggravata. L’arresto è stato disposto dal Gip di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale.

La rapina risale al 7 gennaio scorso. Erano le sei del pomeriggio. Il bottino corrispondeva un po’ all’incasso della giornata. Le due ragazze presenti, in preda al terrore, furono costrette a cedere alla minaccia del rapinatore, che prese i soldi dalle cassa e le sigarette.

Le fasi della rapina sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza e acquisite dai militari. Loro, grazie alla loro grande conoscenza del territorio e a un’attività d’indagine, sono giunti all’individuazione del responsabile.

Galeano avrebbe precedenti specifici e il suo modus operandi è stato riconosciuto, così come le sue “fattezze fisiche”. È stato riconosciuto, si legge in un comunicato della Procura, dalle stesse vittime del reato, che hanno così fornito riscontro al lavoro investigativo dei Carabinieri.

All’indagato è stata notificata l’ordinanza in carcere a Piazza Lanza, dove era già per altri motivi. La prossima settimana si dovrà presentare dinanzi al Gip per essere interrogato e per provare, se vorrà, a chiarire la propria posizione.