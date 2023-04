Rapinarono un supermercato a Lascari, incastrati dalle telecamere: 2 arresti

Il gip stabilisce i domiciliari

LASCARI (PALERMO) – Arresti domiciliari per i due autori di una rapina a un supermercato di Lascari, in provincia di Palermo. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Termini Imerese. Gli autori della rapina al supermercato sarebbero un 33enne e un 29enne palermitani. L’accusa è di rapina aggravata in concorso.

Le indagini sulla rapina

La rapina risale al 14 marzo. Le indagini sono state condotte dai militari, coordinati dalla procura termitana. I due giovani, minacciando i due dipendenti dell’esercizio commerciale con un paio di forbici, si sarebbero impossessati dell’incasso, circa 370 euro in contanti. Grazie al racconto delle vittime, di alcuni testimoni e delle immagini di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti rapinatori che si trovano ai domiciliari.