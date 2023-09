Un vero e proprio rompicapo dedicato alla città

PALERMO – Tra le vie del centro storico di Palermo, precisamente in via Paternostro, si nasconde un rebus che incuriosisce giovani e adulti che si riuniscono per trascorrere qualche ora di svago tra i locali della zona. Non proprio tra i luoghi poco noti della città, ma conosciuto da pochi, disegnato su un muro, si scorge l’enigma. Un vero e proprio rompicapo dedicato alla città di Palermo che richiede arguzia mentale.

Il rebus

Il rebus di via Paternostro è stato creato da Yuri Hopnn, un artista che predilige il contrasto di colori. Nel disegno possiamo vedere come risalta il rosso su un quadro in bianco e nero.

Il rebus di via Paternostro: com’è composto e qual è la soluzione

Il murale è composto da quattro parole, rispettivamente di 7, 8,2 e 6 lettere, i cui numeri sono evidenziati in rosso. Sullo sfondo vengono rappresentate 3 persone all’interno di una caffetteria della città. I più attenti evidenziano come la figura dietro al bancone, somigli chiaramente al noto Baldo, barista di corso Vittorio Emanuele.

Ma qual è la soluzione all’enigma? Sullo stesso muro sono disegnati due dadi che indicano il luogo in cui si troverà la risposta al rebus di via Paternostro. Proprio in vicolo Dadi, chi non riuscirà a risolvere l’enigma autonomamente, potrà scoprire la soluzione. Non resta che andare in centro storico con gli amici e indovinare insieme tra chiacchiere e un buon cocktail.

