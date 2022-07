Regionali, Gelarda ufficializza la candidatura con De Luca

"Se non cambiamo il modo di fare politica in Sicilia continueremo a essere tra le Regioni peggiori per sanità e non solo"

PALERMO – “Ieri ho ufficializzato la mia candidatura alle prossime regionali con Cateno De Luca“. Ad annunciarlo è Igor Gelarda, consigliere uscente dal Comune di Palermo.

“Ho lavorato tantissimo, cinque anni, come consigliere comunale per la mia città. Ma se non cambiamo completamente il modo di fare politica in Sicilia – spiega l’ex componente de La Lega – continueremo a essere tra le Regioni peggiori per sanità, con più giovani che vanno via dalla loro terra, peggiore per qualità della vita“.

“Ho lottato e continuerò a farlo per la gente – continua Gelarda -. Posso piacere o non piacere, ma nessuno può dire che io non abbia dato il massimo in questi anni. La Lega siciliana ha profondamente deluso tutti, ora è diventata una fotocopia sbiadita di Forza Italia. Altro che autonomia e federalismo.

De Luca non accetta compromessi, come me, ed è l’unico che puoi cambiare la storia della Sicilia.

O tra vent’anni non ci saranno più giovani In questa terra”.