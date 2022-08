Regionali, Lombardo: “Mpa federato con Lega, nessuna richiesta a Fdi”

Il leader autonomista prende carta e penna e difende il patto con Matteo Salvini.

PALERMO – Raffaele Lombardo non ci sta a essere tirato per la giacca da chi lo vuole pronto a qualsiasi schema pur di entrare in una delle due Camere. Tant’è che ha preso carta e penna e ha ribadito le linee dell’Mpa, a partire dal rapporto con la Lega di Matteo Salvini. Ma è solo colpa dei giornalisti? Chissà. Intanto eccolo: “Nel borsino delle candidature al Parlamento – scrive – si legge da qualche giorno il mio nome e siccome è immaginabile che attorno ai “collegi sicuri” ci sarà un numero dieci volte maggiore di aspiranti, è opportuno precisare che il Mpa, che mi vide tra i suoi fondatori nel 2005, ha un rapporto federativo con la Lega. Non è pertanto neppure pensabile che io (o chicchessia) mi sia rivolto a Fdi o ad altri per chiedere posti in lista”.

Aggiunge il leader autonomista: “E’, altresì, il caso di ribadire che non ho espresso giudizi, seppure lusinghieri, su Giorgia Meloni o su altri leader; che non mi sono schierato per il Musumeci-bis in quanto il Mpa ha proposto un politico, Minardo, ed un tecnico, Massimo Russo; che non ho posto veti su alcuno (da Stancanelli a Musumeci, a Miccichè, a Prestigiacomo e a tutti gli altri nomi inseriti nelle varie rose); che ho giudicato autorevole, esprimendo tra i primi il mio convinto plauso, il nome del senatore Schifani a candidato Presidente della Regione”.