Regionali, sondaggio Noto sulla Sicilia: Schifani al 42%

Chinnici al 25%

1' DI LETTURA

PALERMO – “Porta a Porta pubblica il sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,3 % (+0,8). Al secondo posto il PD+Art 1-PSI al 19,5% (-0,5), segue il M5s al 13,5 (+1) la Lega con il 13% (-0,5), Azione – Italia Viva 7,7% (-0,3), Forza Italia al 6,9 (-0,6) %, Sinistra Italiana-Europa Verde 2,7% (-0,3), Italexit per l’Italia 2,7 (+0,7), Noi Moderati 2.5% (-), Impegno Civico 2,2 (+0,7) +Europa 1,3% (-0,7). Gli indecisi scenderebbero di 2 punti, al 28%”. E’ quanto si legge in un comunicato.

“Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi- Noi moderati) raggiungerebbe il 46,7% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa verde- +Europa e Impegno civico) il 25,7%”.

“L’Istituto Demoscopico ha anche realizzato un sondaggio sulle intenzioni di voto dei siciliani. Renato Schifani (Centrodestra) sarebbe avanti con il 42% dei consensi. Seguirebbero Caterina Chinnici (Centrosinistra) con il 25%, Nuccio di Paola (M5S) con il 15%, Cateno De Luca (Indipendente), con il 12%, Gaetano Armao (Terzo Polo) il 4%”.