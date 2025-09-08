Riconoscimento Unesco al Geoparco: “Un grosso traguardo”

Le parole dell'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente

PALERMO – “Il riconoscimento da parte dell’Unesco al Geoparco delle Madonie è una notizia straordinaria per la Sicilia e per le comunità che vivono e lavorano in questo territorio”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, commentando la conferma del prestigioso marchio internazionale per il Geoparco Unesco delle Madonie, ufficializzata in Cile durante l’undicesima Conferenza internazionale dei Geoparchi.

Riconoscimento Unesco al Geoparco delle Madonie

“Vedere il cartello verde, dopo il precedente richiamo, significa avere saputo trasformare le critiche in opportunità, dimostrando capacità di programmazione, visione e impegno corale” aggiunge l’esponente del goveerno regionale.

“Ringrazio il commissario del Parco, Salvatore Caltagirone, il referente Peppuccio Bonomo, il Gal Madonie e le 22 amministrazioni comunali coinvolte, che hanno saputo raccogliere la sfida e rispondere in maniera efficace alle raccomandazioni arrivate con il precedente cartellino giallo – sottolinea Savarino – È un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti e che oggi viene premiato dalla comunità scientifica internazionale; un traguardo in linea con gli obiettivi del governo Schifani per il rilancio del patrimonio ambientale siciliano, con una visione che integra tutela ambientale, educazione scientifica, formazione e promozione turistica”.

“Una nuova opportunità”

“Questo risultato – sottolinea l’assessore all’Ambiente – rafforza il ruolo delle Madonie come laboratorio di sviluppo sostenibile e di turismo naturalistico di qualità. Il marchio Unesco non è soltanto un sigillo di prestigio, ma anche uno strumento concreto per attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità occupazionali. La Regione Siciliana continuerà a garantire il proprio supporto affinché si possa procedere a un ulteriore rafforzamento delle strategie di cooperazione territoriale e alla definizione di un masterplan condiviso a lungo termine”.