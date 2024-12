“È necessario ricostruire la rete del volontariato catanese” VIDEO

"Da qui può partire un modello per l'Europa"

CATANIA – Una conferenza stampa che, in realtà, è stata l’occasione per un confronto tra le diverse realtà cittadine del territorio. “Dai valore al tempo” è il progetto presentato ieri dalla Rete del Volontariato europeo (Re.Ve.) e che ha visto l’associazione “Comunità in progresso” essere motore dell’iniziativa.

Il volontariato a Catania

Al tavolo degli interventi, il presidente nazionale della Re.Ve., Emanuele Alecci ed i responsabili dell’associazione catanese: Concetta Raia, Angelo Villari, Luigi Maugeri.

Rilanciata l’iniziativa lanciata una manciata di mesi fa: far diventare Catania “città europea del volontariato”: “Abbiamo l’obbligo di ricostruire una rete di associazioni che si rivolga alle fasce più deboli”.