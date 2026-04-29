Rimpasto nella giunta regionale: tutte le reazioni

Ad annunciare i cambi il presidente Schifani

PALERMO – Il governatore Renato Schifani ha ufficializzato i cambi all’interno della giunta regionale.

È tornata in giunta Nuccia Albano, che guiderà l’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Entrano in giunta anche Marcello Caruso, ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia, va a guidare l’assessorato alla Sanità al posto di Daniela Faraoni. Elisa Ingala alla Funzione pubblica e autonomie locali, assessorato del quale aveva l’interim Schifani.

I cambi all’interno della giunta hanno scatenato le reazioni sia da parte di chi fa parte della maggioranza che dell’opposizione.

Minardo: “Impegni mantenuti, giunta pienamente operativa”

“Era fondamentale mantenere l’impegno di completare la giunta senza modificare le deleghe e garantire al presidente Schifani una squadra pienamente operativa, che il presidente, con determinazione, ha voluto chiudere nel più breve tempo possibile. Obiettivo raggiunto”, a dichiararlo il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

“Auguro buon lavoro ai nuovi assessori e, in particolare, a Marcello Caruso, che saprà rappresentare pienamente tutta Forza Italia e affrontare con serietà le sfide dell’importante delega che gli è stata affidata, con una priorità assoluta: una sanità efficace, efficiente e davvero al servizio dei siciliani”.

Marchetta: “Soddisfazione per la nomina di Nuccia Albano”

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Nuccia Albano ad Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nell’ambito del completamento della Giunta guidata dal Presidente Renato Schifani. Si tratta di una scelta di continuità e competenza, che premia una figura di alto profilo professionale e umano“, lo dichiara l’onorevole Rosellina Marchetta Deputato Segretario all’ ARS.

“Nuccia Albano ha già dimostrato, nel corso della sua esperienza istituzionale, serietà, equilibrio e attenzione concreta ai bisogni delle fasce più fragili della società, qualità fondamentali per un assessorato così delicato e strategico”.

“La sua riconferma rappresenta – continua Marchetta – un segnale importante per tutto il territorio e per le politiche sociali della nostra Regione, in una fase in cui è necessario rafforzare gli interventi a sostegno delle famiglie, del lavoro e dell’inclusione Sociale. Sono certa – conclude – che saprà proseguire con determinazione il lavoro già avviato, contribuendo in modo significativo all’azione del governo regionale nella fase conclusiva della legislatura. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

La Vardera: “Schifani cambia tutto per non cambiare nulla”

“Leggo i nomi del rimpasto, meditato da mesi e con un travaglio epocale, che quanto meno doveva produrre nomi degni di Churchill. Invece abbiamo Caruso, la sconosciuta Ingala e il ritorno della Albano che, per dirla come una canzone: ‘ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?'”, lo dichiara in una nota il deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“È ridicolo come Schifani aveva fatto il moralizzatore cacciando dalla Dc dalla giunta e oggi, nonostante Cuffaro sia ancora agli arresti domiciliari, li riaccoglie. Una schizofrenia politica in piena regola, mentre la Sicilia osserva attonita sperando al più presto di essere liberata”.

Barbagallo: “Nuovi assessori? Siamo alla sagra della poltrona”

“Ecco l’operazione camouflage. Schifani ci ha regalato un’altra delle sue trovate sorprendenti: ritorna in giunta Nuccia Albano, silurata mesi fa perché appartenente alla Dc di Cuffaro. Lo è ancora ma evidentemente oggi va bene così. Ma il colpo da maestro arriva all’assessorato alla Salute, orfano già di Salvatore Iacolino: defenestrata Daniela Faraoni, difesa ma non troppo, al suo posto arriva un esperto indiscutibile del settore, Marcello Caruso. Siamo alla sagra della poltrona”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“A palazzo d’Orleans si esce dalla porta e si rientra dalla finestra mentre Schifani ignora i veri problemi della Sicilia. Lo capiamo, troppo impegnato a tessere la tela di giorno e a scucirla di notte. Secondo il principio che le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano”.

Scavone (Mpa): “Soddisfatti per completamento Giunta Regione”

“Apprendiamo con soddisfazione la determinazione con la quale il Presidente Schifani ha ritenuto di completare gli assetti di giunta“, lo dichiara Antonio Scavone del Mpa già assessore alla Famiglia.

“La nomina di Marcello Caruso quale assessore alla sanità ci sorprende in positivo. Uomo di grande esperienza amministrativa, di riconosciuto equilibrio e di una arricchita conoscenza in questi anni di lavoro alla Presidenza, sono certo garantirà il determinante rilancio del sistema sanità , dell’integrazione sociosanitaria, che la Sicilia ha anche troppo atteso. Auguri di buon lavoro ai nuovi assessori ed all’intera compagine di governo”.

Tomarchio: “Lavoro Faraoni ha dato stabilità e direzione a sanità”

“Desidero ringraziare Daniela Faraoni per l’impegno profuso in questi anni. Il suo lavoro, frutto di una competenza costruita passo dopo passo sul campo nel mondo della sanità siciliana, ha dato stabilità e direzione a un settore complesso come quello sanitario regionale”. Lo dice Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, commentando l’avvicendamento nella Giunta regionale.

“Sotto la guida della dottoressa Faraoni – prosegue il deputato catanese – la Sicilia ha visto concretizzarsi un risultato tutt’altro che scontato: l’avanzamento del piano di attuazione del Pnrr, specialmente per quanto riguarda le nuove infrastrutture ospedaliere e una migliore organizzazione della rete sanitaria. Sono passi che restano, insieme alla riduzione complessiva della spesa che non ha comportato un taglio sulla qualità”.

“Al neo assessore Marcello Caruso vanno i miei auguri di buon lavoro. Sono certo che metterà a servizio dei cittadini tutta la sua esperienza di amministratore pubblico, così come la passione con cui ha guidato Forza Italia in questi anni. Un mix che gli permetterà di affrontare con pragmatismo e competenza le sfide di una delega così delicata”.

De Luca (M5s): “: “Finita la farsa, la DC torna in giunta. Ma non era mai uscita”

“La montagna Schifani anche stavolta ha partorito il suo topolino. I giochi di potere che hanno tenuto sotto scacco i siciliani per mesi interi sono arrivati al capolinea con un epilogo degno di questo governo incapace di rompere il suo immondo patto elettorale. È finita la farsa della finta estromissione della DC dopo lo scandalo Cuffaro. La DC formalmente torna in giunta anche se nei fatti non era mai uscita. L’ennesima presa in giro dei siciliani è cosa fatta”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Adesso che sono terminate le trattative che hanno paralizzato l’Ars in questi mesi – continua De Luca – la maggioranza troverà quella compattezza mai avuta o proseguirá nelle sue infinite liti? Purtroppo moltissimi conoscono già la risposta a questa domanda così come la conosciamo noi, il governo Schifani e la sua sgangherata maggioranza continueranno a tenere in ostaggio la Sicilia sino al prossimo turno elettorale quando finalmente i siciliani li spazzeranno via”, conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS.

Catanzaro: “Schifani più confuso che persuaso, povera Sicilia in che mani è finita”

“Il presidente Schifani sembra più confuso che persuaso. Per cinque mesi ha tenuto fuori due assessori perché ‘colpevoli’ di essere della Dc e oggi, come se nulla fosse, stende i tappeti rossi per far rientrare la Dc in giunta“, a dichiararlo è il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro.

“Ma quello che davvero preoccupa è la sostituzione alla guida dell’assessorato alla Salute, una mossa che si spiega solo in un modo: altro che diritto alla salute dei siciliani, continuano ad utilizzare la sanità per scambiare poltrone e tentare di gestire gli equilibri interni a Forza Italia. Povera Sicilia, in che mani è finita”.

Micari: “Da Schifani scelte sconcertanti”

“Sconcertanti. Come definire diversamente le scelte di Schifani? Richiama la fedele Albano, detronizzata pochi mesi fa in quanto parte eccellente di quel ‘sistema Cuffaro’ che aveva proprio nell’assessorato alla Famiglia la sua roccaforte. Cosa è cambiato da allora? Assolutamente nulla. Ma Cuffaro è rimasto fedele…”. Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia.

“Sceglie una commercialista di Caltanissetta, in quota MpA, per una posizione delicatissima come le Autonomie Locali – aggiunge – Infine sceglie il ‘prode’ Caruso, il suo segretario particolare, già segretario regionale di Forza Italia, sfiduciato dagli stessi vertici nazionali del partito, per la poltrona più importante di tutte, quell’Assessorato alla Salute rispetto alla quale non possiede alcuna competenza, gestionale, manageriale, sanitaria. Ma gli è fedele. Scelte sconcertanti e insieme segno di ‘arroccamento’, di difesa dell’ultimo fortino. Richiama le (poche) forze che gli sono rimaste fedeli per percorrere l’ultimo miglio”.

Germanà: “Nomine che rilanciano l’azione di governo”

“ll governo regionale torna al suo plenum con le nomine decise oggi dal presidente della Regione Renato Schifani, che apprezziamo ritenendo che rilanceranno l’azione dell’esecutivo. Un ringraziamento particolare va all’assessore Daniela Faraoni che ha gestito la delega alla Sanità con grande capacità e dedizione, e salutiamo positivamente il ritorno della Democrazia cristiana nella giunta di governo. Nuccia Albano ha già dimostrato di svolgere le funzioni di governo con grande determinazione, lavorando in un settore dove ha fatto registrare risultati positivi. Al nuovo assessore alla Salute Marcello Caruso auguriamo buon lavoro e siamo certi che con la nuova compagine di governo si potrà gestire l’ultimo tratto del percorso di questa legislatura che ci porterà alle elezioni del prossimo anno”. Lo afferma Nino Germanà, segretario regionale della lega in Sicilia e senatore.