Riparato il guasto alla piscina comunale: pronta la riapertura

PALERMO – È tutto pronto per la riapertura definitiva della piscina comunale coperta. Dopo lo stop di ben 36 giorni, dovuti prima alla legionella dopo ad un problema della pompa di riscaldamento dell’acqua, la struttura è pronta ad ospitare nuovamente il pubblico.

Il 2022 per la struttura, purtroppo, è iniziato con il piede sbagliato. Il 25 gennaio la legionella aveva costretto l’Amministrazione a chiudere i cancelli dell’impianto ed impedire, per evitare problemi di salute, che la piscina venisse utilizzata. Il 21 febbraio, dopo la sanificazione e gli esami, la piscina ha riaperto. Lo stesso giorno sono stati rilevati dei problemi alle pompe che riscaldano l’acqua della piscina interna ed esterna. Per quanto riguarda la piscina esterna il problema è stato risolto quasi immediatamente, infatti alle 12 del 21 febbraio era possibile nuotate. Per quella interna è stato necessario un tempo maggiore perché la pompa andava sostituita.

L’Amministrazione ha lavorato alacremente per giungere ad una soluzione e domani, 2 marzo, la struttura interna sarà nuovamente disponibile perché è stata sostituita la pompa che riscalda l’acqua.

“Siamo giunti ad una soluzione – dichiara con soddisfazione l’assessore allo Sport Paolo Petralia – e domani la piscina coperta sarà nuovamente disponibile. Non so se si potrà usufruire della struttura già dalle 8 o dalle 12 perché è c’è necessità di portare a temperatura l’acqua“.

Le buone notizie non finiscono qui. L’assessore nelle settimane precedenti aveva annunciato che sarebbe tornato il pubblico sugli spati ad assistere alle gare del Telimar, squadra che disputa il cmapionato di Serie A1 di pallanuoto e si prepara alla finale di andata di Len Cup: “Siamo riusciti ad avere l’agibilità per tutta la stagione sportiva. Il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti ed è una buonissima notizia“.

