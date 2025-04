Riposto, aggredito l’arbitro di una partita Under 17: la condanna di Morgana VIDEO

Nel corso dell'incontro Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara

CATANIA – Un’aggressione vile e ingiustificabile. È quella che è scattata contro il giovane direttore di gara nella partita di play off Under 17 tra Russo Sebastiano e Pedara al campo di Torre Archirafi. Per la cronaca, l’impianto risulterebbe inagibile e – dunque – chiuso al pubblico. Una caccia all’uomo contro l’arbitro colpito più volte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito un video che ha fatto il giro dei sociale e che è stato acquisito per individuare i responsabili.

La condanna del presidente Morgana

Nelle scorse ore il presidente della Lnd, Sandro Morgana, ha espresso la sua forte condanna per i fatti di Riposto. “Esprimo la mia più ferma e totale condanna per l’aggressione subita dall’arbitro durante l’incontro playoff Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, svoltosi ieri sera allo stadio Luigi Averna di Riposto. Un episodio gravissimo che ha scosso l’intera comunità sportiva e che ci riporta indietro nella lotta contro la violenza negli stadi, un tema su cui siamo da sempre impegnati.

Questo vile attacco, che ha avuto luogo a pochi giorni dal Torneo delle Regioni, è una vergogna per il nostro sport e disturba profondamente la vigilia di un momento fondamentale per la Sicilia sul piano sportivo, culturale e turistico. La violenza gratuita che ha travolto l’arbitro, costretto a difendersi sotto una pioggia di calci e pugni, è intollerabile. Fortunatamente, l’arbitro è ora a casa, dopo aver ricevuto le prime cure, ma rimane la gravissima ferita morale e l’indignazione per quanto accaduto”.