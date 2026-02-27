Riposto, consegna dei lavori del primo bacino: svolta per il Porto dell’Etna

Ad annunciarlo è il deputato regionale del Movimento per l'Autonomia Santo Primavera

RIPOSTO – Una data destinata a segnare il futuro marittimo ed economico della città: martedì prossimo saranno ufficialmente consegnati i lavori del primo bacino del porto di Riposto.

Ad annunciarlo è il deputato regionale del Movimento per l’Autonomia Santo Primavera, che ha coordinato l’iter burocratico e tecnico per sbloccare una situazione di stallo che si protraeva da tempo.

L’intervento punta a chiudere quella che viene definita una “dolente incompiuta” nel cuore del centro storico, restituendo piena operatività al primo bacino e inserendosi in una visione più ampia di rilancio del cosiddetto “Porto dell’Etna”.

Due gli obiettivi principali dell’opera: sostenere il comparto ittico, cuore pulsante dell’economia locale, che potrà finalmente disporre di spazi adeguati e sicuri, e rafforzare il sistema infrastrutturale del porto.

“La riattivazione del primo bacino rappresenta un obiettivo strategico per la pesca e per il potenziamento dell’intera area portuale”, ha dichiarato Primavera, sottolineando come l’urgenza dei lavori sia stata accelerata anche dalle recenti criticità meteorologiche.

I danni provocati dal ciclone “Harry” hanno infatti messo in difficoltà diversi piccoli approdi della costa ionica. In questo contesto, il porto di Riposto potrà assumere un ruolo chiave come porto rifugio, offrendo protezione alla flotta locale e alle imbarcazioni provenienti dagli scali limitrofi danneggiati.

L’intervento segue la ricognizione effettuata da Genio Civile, Dipartimento Pesca e Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana, culminata in un sopralluogo e in un successivo tavolo tecnico in municipio, che ha definito il quadro economico e operativo per rendere nuovamente fruibile il primo bacino.