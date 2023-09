Rubano negli appartamenti, ladre linciate dalla folla di residenti VIDEO

La polizia che era già sulle loro tracce

1' DI LETTURA

BRINDISI – Ladre linciate dalla folla di residenti dopo aver rubato in diversi appartamenti nel quartiere Sant’Elia a Brindisi. Due donne sono state aggredite e picchiate dagli abitanti della zona perché sorprese a rubare in alcuni appartamenti. È stato necessario l’intervento della polizia per calmare gli animi e mantenere salda l’incolumità delle ladre.

Ladre linciate: i residenti “fanno giustizia”

Secondo alcune testimonianze, le donne non erano sole, ma i complici sono riusciti a scappare. Il filmato, diventato virale, è stato diffuso dal canale Welcome to favelas. Le immagini mostrano, come già accaduto nell’episodio di Roma appena qualche giorno prima, come i residenti “facciano giustizia” da soli. Le ladre, di etnia rom, sono responsabili di altri furti negli ultimi giorni. Indaga la polizia che era già sulle loro tracce.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE