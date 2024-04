Romano: “Una lista che rappresenta la migliore tradizione del Centro”

"Chi ci vota deve sapere cosa vota per quali programmi e per quali obiettivi"

ROMA – “Essere presenti era per noi importante, con la nostra storia, i nostri valori, la nostra identità e i nostri progetti. Abbiamo mantenuto l’impegno con gli elettori e con il Paese“. A dichiararlo è l’onorevole Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati al Consiglio nazionale del partito tenutosi questa mattina, sabato 20 aprile, a Roma.

“Rientra in questa prospettiva l’accordo politico ed elettorale con Forza Italia nella comune visione e nella condivisione della tradizione del popolarismo. La nostra non è, come quella di tanti altri, ‘una lista di scopo’. Chi ci vota deve sapere cosa vota – ha aggiunto Romano –, per quali programmi e per quali obiettivi. Oggi ha un motivo in più per farlo, perché ci rafforziamo, con una proposta politica autorevole e che vuole rappresentare un punto di riferimento“.

“Pensiamo che l’idea di Europa sia irrinunciabile ma siamo consapevoli che si debba raggiungere una maggiore coesione politica ed economica, nel segno della solidarietà e della massima responsabilità. Affrontiamo questo appuntamento elettorale con fiducia e ottimismo – ha concluso il coordinatore di Noi Moderati -, in una congiuntura internazionale delicatissima e che richiede equilibrio e lungimiranza. Viva Noi Moderati. Viva la lista Forza Italia- Noi Moderati“.