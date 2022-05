Rubano Apple Watch durante i controlli: denunciati moglie e marito

Dopo la denuncia la polizia di frontiera ha identificato i ladri.

CATANIA – Marito e moglie, 26 e 24 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in servizio nell’aeroporto di Catania per il furto di un Apple Watch di una passeggera avvenuto durante i controlli di sicurezza. La coppia era in partenza per Bologna. L’uomo si sarebbe impossessato dell’orologio che era stato dimenticato in una vaschetta e poi lo avrebbe dato alla moglie, che lo avrebbe messo in borsa. Dopo aver ricevuto la denuncia di furto, gli agenti dello scalo etneo ne hanno individuato i presunti autori dalle immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza e, dopo essersi sincerati che i due si erano imbarcati, hanno avvertito i loro colleghi di Bologna. Una volta a destinazione, marito e moglie sono stati bloccati e hanno consegnato ai poliziotti l’orologio, che è stato poi restituito alla legittima proprietaria.