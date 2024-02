Ladri rubano una Porsche in pochissimi secondi spingendola tra le vie della città VIDEO

L'auto è stata ritrovata dalla Polizia smembrata

BARLETTA – Rubano una Porsche Macan in pochisismi secondi. Un episodio che sembra tratto da un film d’azione, nella periferia di Barletta, precisamente in via Falcone e Borsellino. due malviventi incappucciati hanno eseguito Il furto con una destrezza sorprendente. Due testimoni che passavano lì vicino con l’auto, hanno catturato le immagini del furto.

Rubano una Porsche tra le vie della città: L’azione dei malviventi

I ladri così rubano la Porsche. Ma come hanno agito? In pochi secondi hanno bloccato la loro vettura in mezzo alla strada, si sono rapidamente diretti verso la Porsche parcheggiata e hanno forzato gli sportelli. Successivamente hanno spinto a mano l’auto sotto gli occhi increduli dei testimoni che hanno assistito impotenti alla scena. Nel filmato, uno dei testimoni, sbalordito, ha esclamato: “Dobbiamo chiamare la polizia?”

La vicenda, tuttavia, non termina con il furto. La Porsche è stata successivamente ritrovata dalla Polizia in condizioni deplorevoli, smembrata e privata di pezzi essenziali. Un chiaro segnale di un atto di “cannibalizzazione” automobilistica.

Il sindaco di Barletta, Mino Cannito, ha espresso la sua ferma condanna verso questi atti di vandalismo che colpiscono la città e i suoi cittadini, elogiando nel contempo l’efficace intervento delle forze dell’ordine che, oltre a recuperare l’auto, sono riuscite a sventare altri due potenziali furti. “Smettetela di saccheggiare Barletta e i barlettani,”



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE