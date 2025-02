Compra l’auto di lusso “impossibile da rubare” e gliela rubano in meno di tre giorni VIDEO

Aveva fatto installare un dispositivo che richiede l'inserimento di un codice univoco per avviare il veicolo

REGNO UNITO – Furto di un’auto di lusso A Coventry, nel Warwickshire. Una banda di ladri d’auto ha rubato una Range Rover 2024 SV Edition One meno di tre giorni dopo che il veicolo aveva lasciato il concessionario. Questo modello esclusivo, venduto a un prezzo di 227.000 dollari, era stato dichiarato “impossibile da rubare”. Come riferito dai media locali, il mezzo vantava un avanzato sistema di sicurezza.

Il costo e il sistema di sicurezza

Questa edizione limitata, di cui sono stati prodotti solo 550 esemplari, era dotata di cerchi in grafite dal valore di quasi 13.000 dollari. Aveva gli interni con dettagli lussuosi, tra cui sedili vibranti e finiture di alta gamma.

Prima di prendere possesso dell’auto, il proprietario del mezzo aveva chiesto agli esperti del concessionario di installare un immobilizzatore Ghost. Un dispositivo che richiede l’inserimento di un codice univoco per avviare il veicolo. Tuttavia, gli era stato assicurato che il sistema di sicurezza integrato era sufficiente e che “nessuno avrebbe potuto rubare quest’auto”.

Il furto dell’auto di lusso impossibile da rubare: le immagini

Nonostante queste affermazioni, una banda di ladri è riuscita a sottrarre il SUV in soli 15 minuti, mentre si trovava parcheggiato nel vialetto di casa del proprietario. Secondo le indagini, questo furto rientra in un’ondata crescente di furti su commissione di veicoli di lusso, con molte di queste auto che vengono caricate in container e trasportate verso destinazioni in Africa, Europa orientale e Medio Oriente.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE