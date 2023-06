Russo: “Fine emergenza al cimitero dei Rotoli anche grazie al governo Meloni”

“In sei mesi il terribile capannone dove erano ammassate le salme si è trasformato in un cattivo ricordo“

1' DI LETTURA

PALERMO – “Registro, con grande soddisfazione, l’annuncio dell’amministrazione comunale di Palermo, che l’ultima salma in deposito al cimitero dei Rotoli ha avuto degna sepoltura, ponendo così fine ad una emergenza ereditata dalla sindacatura Orlando“. A dichiararlo è il senatore Raoul Russo, coordinatore provinciale di Palermo di Fratelli d’Italia.

“Si tratta delle fine di una situazione di vera e propria inciviltà, grazie all’operato delle maestranze comunali e del lavoro di squadra dell’intera compagine del governo cittadino di centrodestra.

Mi preme sottolineare – ha continuato il senatore -, che tutto ciò è stato possibile soltanto grazie ad un provvedimento del governo nazionale, inserito nella finanziaria 2022, grazie alla attivismo e alla iniziativa dell’On. Carolina Varchi, parlamentare di FdI e vicesindaco della città. Grazie ai poteri commissariali concessi al sindaco Lagalla da parte del Ministro della protezione civile Nello Musumeci, contestualmente ad uno stanziamento straordinario di due milioni di euro, in circa 6 mesi, si è riuscito a trasformare soltanto in un cattivo ricordo, il terribile capannone, dove le salme di centinaia di cittadini palermitani erano ammassate in modo vergognoso. Auspico – ha concluso Raoul Russo – che come in questo caso, l’azione del governo cittadino, agisca in tutti i campi, in assoluta discontinuità rispetto alla precedente amministrazione di centro sinistra“.