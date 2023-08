Salemi, il successo della Sagra della Busiata FOTO

Il sindaco Venuti: "Tre giorni indimenticabili"

1' DI LETTURA

SALEMI (TRAPANI) – Successo di pubblico per la Sagra della Busiata andata in scena lunedì, martedì e mercoledì a Salemi, in provincia di Trapani. Tre giorni all’insegna del gusto e della cucina siciliana, ma anche della cultura e della bellezza nella cittadina giunta terza nel contest nazionale ‘Il Borgo dei Borghi’. otto postazioni con altrettante varianti della tipica pasta trapanese, musei aperti fino a tarda sera, musica, animazione per grandi e più piccoli sono stati gli ingredienti della serata.

Venuti: “Tre giorni indimenticabili”

Soddisfatto il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che sui social ha postato alcune foto della Sagra della Busiata: “Sono stati tre giorni indimenticabili – racconta – . Salemi ha mostrato il meglio di sé ed è stata scelta da tantissimi visitatori che hanno apprezzato la bellezza del nostro centro storico e vissuto un’atmosfera coinvolgente fatta di musica, allegria e vitalità. Bambini, giovani e meno giovani si sono ritrovati con il piacere di stare insieme e coniugare la cultura e l’amore per la nostra storia con un buon piatto di busiate”.

“Salemi ha grandissime potenzialità”

Venuti poi ha aggiunto: “I complimenti vanno ai ristoratori che hanno collaborato con l’Amministrazione e a tutti coloro i quali hanno reso possibile la perfetta riuscita di un evento che ogni anno richiama in città migliaia di visitatori. Gli artisti, la Pro Loco, le maestranze del Comune, chi, come la Protezione civile comunale, si è occupato della logistica e della sicurezza, le forze dell’ordine. Un mix che anche quest’anno ha funzionato alla perfezione. Di queste energie positive va fatto tesoro: esperienze come questa dimostrano che Salemi ha grandissime potenzialità e che ciò che conta è credere fino in fondo in ciò che si sta facendo”.