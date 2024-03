San Cristoforo, altre stalle abusive: sequestrati tre cavalli tenuti in garage

Erano in "condizioni incompatibili con la loro natura"

CATANIA – Ieri mattina, in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Catania, sono state effettuate una serie di verifiche in tutto il quartiere di San Cristoforo, finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità.

L’attività degli agenti si è concentrata in particolare sul fenomeno delle stalle abusive. I controlli effettuati all’interno del cortile di un’abitazione e all’interno di un garage, hanno consentito di individuare tre cavalli che, tenuti in condizioni non idonee, sono stati sequestrati.

I proprietari, un 73enne e un 51enne, pluripregiudicati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. A questo vanno aggiunte le ulteriori contestazioni di illeciti amministrativi a cura del personale Asp.