San Vito Lo Capo: vigili del fuoco salvano un’escursionista allo Zingaro -VIDEO

La donna è stata soccorsa con un elicottero dopo essersi ferita a una gamba

1' DI LETTURA

Spettacolare salvataggio di una donna di 39 anni, di nazionalità polacca, in difficoltà durante una arrampicata in località “Grotta del Cavallo”, a San Vito Lo Capo. L’intervento è stato condotto dai Vigili del nucleo Saf attorno alle 13 di oggi. La difficoltà è stata determinata anche dalla zona era impervia e non facilmente raggiungibile. E così è stato necessario l’intervento di un elicottero.

L’operazione di salvataggio

Appena raggiunta la donna, le veniva applicata una stecco benda per immobilizzare l’arto inferiore destro che presumibilmente era fratturato e che presentava vistose e profonde escoriazioni. E’ stata così portata in sicurezza sul velivolo, l’elicottero VVF DRAGO del nucleo regionale di Catania, attraverso un verricello. Una volta a terra la donna è stata affidata ai sanitari del 118 che attendevano al campo sportivo di San Vito Lo Capo.