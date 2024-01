Santa Venerina, trovato in un pozzo il cadavere di un uomo di 72 anni

Sono stati i suoi familiari a chiamare i soccorsi

CATANIA – Il cadavere di un uomo di 72 anni è stato trovato questa mattina dai sommozzatori del nucleo Soccorso subacqueo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Il corpo si trovava all’interno di un pozzo profondo circa sei metri, a Santa Venerina ed è stato recuperato intorno alle 11.30.

La richiesta di soccorso è stata fatta dai familiari del 72enne. Il pozzo si trova all’interno dell’azienda di famiglia, in via Pennisi 24, a Santa Venerina, in provincia di Catania. Sul posto sono arrivati i pompieri, i sanitari del 118 e i carabinieri del comando locale. Sono in corso di accertamento le dinamiche del decesso.