Il ritorno in Cattedrale alle 6 in punto del mattino

CATANIA – Una lunga notte. Con il fercolo di Sant’Agata che ha attraversato i luoghi del martirio: un passaggio tra una folla di fedeli e devoti che ha accompagnato la Santa Patrona per tutto il tragitto. Alle 6 in punto del mattino il rientro in Cattedrale. Si è concluso così il giro esterno.

Processione che sta accorciando i tempi già solo rispetto all’anno scorso. Anche la salita dei Cappuccini, nella giornata di ieri, è stata effettuata nettamente in anticipo rispetto al 2024.