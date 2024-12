Sassuolo-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

La gara non era sicuramente facile, ma anche questo volta i rosanero escono sconfitti. Per la terza volta consecutiva nelle ultime tre gare. Sassuolo-Palermo termina con il risultato finale di 2-1 e la dura contestazione dei tifosi, giunti in massa anche a Reggio Emilia, va avanti, così come sentito a più riprese nel corso del match. Il momento non è facile e i calciatori siciliani ne risentono, subendo la pressione in campo. In alto gli highlghts della gara.