“Sanità: ci siamo. Comune? Rapporti come con qualunque sindaco” VIDEO

Le parole del presidente Schifani. Sulla sanità e sulla 'crisi' a Palermo

PALERMO- “L’impegno che assumiamo è di garantire l’assistenza. Abbiamo mantenuto l’impegno sulla lotta al crack, la nostra attenzione per la sanità è senza se e senza ma”. Così, il presidente della Regione, Renato Schifani, in occasione di un appuntamento al Policlinico, per la giornata della salute mentale.

“Dobbiamo fare in modo che la politica faccia sistema – dice il presidente -. Si guardi all’interesse della sanità e del cittadino, evitiamo doppioni e campanilismi”.

Poi, una battuta sul rapporto con il Comune di Palermo dopo le ultime polemiche sulla presenza dei renziani in giunta e la tregua. “I rapporti con il Comune – ha detto il presidente della Regione – sono improntati alla collaborazione istituzionale, come potrebbe essere con qualunque altro sindaco di altre aree”.

Poi all’Ansa il governatore ha aggiunto: “Ammesso che sia vera l’espressione di volere azzerare la giunta di Palermo, ritengo che le soluzioni nell’interesse della politica ma soprattutto dei cittadini non si trovano con gli ultimatum. Col sindaco Roberto Lagalla intrattengo corretti rapporti istituzionali, come con tutte le amministrazioni anche di colore politico diverso. Apprezzo la compattezza dimostrata dalla coalizione per il chiarimento che c’è stato e in particolare la posizione assunta dal gruppo consiliare di Forza Italia contro gli attacchi scomposti nei miei confronti”.