Schillaci: “Influenza potrebbe essere preoccupante”

“Stiamo valutando perché è importante affrontare anche l’emergenza dell’influenza che quest’ anno potrebbe essere particolarmente preoccupante”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una domanda sull’eventualità di lasciare aperti i centri vaccinali Covid sul territorio. “La prossima campagna di vaccinazione riguarderà sia il Covid che l’influenza”, ha spiegato aggiungendo che “stiamo organizzando un lancio sulle principali Reti e per quando riguarda i testimonial preferirei avere attori non professionisti”.

“Il ministero della Salute è al lavoro per lanciare entro la fine della prossima settimana una campagna di comunicazione diretta a promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti covid nella consapevolezza che il dialogo, l’informazione e la sensibilizzazione costituiscano i fattori decisivi della promozione della tutela della salute”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante il suo intervento a all’evento “prevenzione vaccinale dei soggetti adulti fragili o immunocompromessi, la nuova priorità”, organizzato al ministero della Salute.

“Giornate come quella di oggi che vedono a confronto rappresentanti di società scientifiche, del Parlamento e delle associazioni costituiscono un punto di forza del nostro Ssn -ha sottolineato Schillaci -. Con l’avvicinarsi della stagione e invernale il tema della vaccinazione dei soggetti più fragili e degli adulti immunocompromessi riveste particolare attualità e merita grande attenzione”. I vaccini, ha proseguito il ministro, “sono stati uno strumento molto importante nella lotta alla pandemia e credo che abbiamo imparato tutti a capire quanto sia importante che soprattutto le persone che hanno maggiori probabilità di sviluppare complicanze e che addirittura rischiamo la vita siano sottoposte alle vaccinazioni. E quindi credo che sia importante rimettere in campo tutti gli sforzi e le sinergie per proteggere i fragili e mantenere la copertura vaccinale che in Italia, come in altre molte nazioni è al di sotto della soglia minima”.