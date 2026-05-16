 Sciopero generale Usb, lunedì trasporti a rischio in tutta Italia
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Coinvolto anche il personale Fs dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì
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ROMA – Trasporti a rischio lunedì per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Usb, l’Unione sindacale di base. La protesta coinvolgerà anche il personale del gruppo Fs dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì.

A comunicarlo è stato il gruppo ferroviario, che ha avvertito possibili modifiche al servizio “anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero”.

Disagi sono previsti inoltre per il trasporto pubblico locale, con possibili ripercussioni su bus, metro e tram nelle principali città italiane.

Restano confermate le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

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