Scomparso da 30 ore, trovato morto nelle campagne di Comiso FOTO

A trovare il corpo senza vita i Vigili del fuoco grazie all'uso dei droni

1' DI LETTURA

COMISO (RG) – Un uomo di 69, Giovanni Aprile, è stato trovato privo di vita in una zona impervia del territorio di Comiso. L’uomo era scomparso l’11 giugno. Era uscito di casa al mattino per recarsi in campagna alla ricerca di verdure selvatiche, ma all’ora di pranzo non è rientrato a casa.

La moglie e i figli hanno dato l’allarme. La sua auto è stata trovata nella zona tra Comiso e Ragusa, sul ciglio della strada.

Le ricerche, scattate quasi subito, avevano avuto esito negativo e il cellulare risultava non raggiungibile. Ieri sera, con l’impiego di droni, il corpo senza vita del 69enne è stato trovato in una zona scoscesa, in contrada Manco, al confine tra Comiso e Ragusa.

L’uomo probabilmente è stato vittima di malore. Non ci sono segni di violenza.