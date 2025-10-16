Sequestrati 700 chili di corallo rosso: il valore è di 500mila euro

L'operazione della guardia di finanza al largo di Marettimo

PALERMO – Oltre 700 chilogrammi di Corallo rosso “Rubrum” sono stati sequestrati dalla guardia di finanza, grazie a un’operazione congiunta tra il Reparto operativo aeronavale di Palermo e il gruppo Esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare, che ha denunciato tre persone per ricettazione e contrabbando.

Il prezioso carico, non tracciato, era a bordo di un natante da diporto di 10 metri che è stato notato da un aereo delle Fiamme gialle mentre solcava a velocità sostenuta il Canale di Sicilia dirigendosi verso la costa del Trapanese. Il ‘target d’interesse’ è stato segnalato come possibile sospetto di “traffici illeciti provenienti dalle coste magrebine” al Roan di Palermo ed è stato fermato da un Guardacoste in acque territoriali italiane, al largo dell’isola di Marettimo.

A bordo i Finanziari hanno trovato 22 colli contenenti oltre 700 chilogrammi di corallo rosso, per un valore commerciale stimato dagli investigatori in mezzo milione di euro, trasportato senza alcuna documentazione commerciale sulla sua provenienza.