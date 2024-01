Serpente vivo a bordo dell’aereo: passeggeri sotto choc VIDEO

Un esemplare di briglia di Blanford

Un serpente vivo all’interno di un aereo a 35mila piedi di altezza. I passeggeri di un volo AirAsia da Bangkok all’isola di Phuket hanno scoperto un intruso insolito a bordo: un serpente lungo 60 centimetri. Durante il viaggio sull’Airbus A320, il rettile ha causato inquietudine tra i passeggeri.

Serpente vivo sull’aereo: il video

Secondo quanto riportato da un filmato girato da un passeggero, un coraggioso membro dell’equipaggio ha affrontato la situazione con calma, catturando il rettile con una bottiglia di plastica vuota e trasferendolo successivamente in un sacchetto. La prontezza e l’ingegnosità dell’equipaggio hanno evitato che la situazione degenerasse.

Non appena l’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Phuket, è stato intrapreso un controllo minuzioso. Il personale dell’aeroporto ha eseguito una perquisizione dei bagagli a mano dei passeggeri per garantire che non ci fossero altri animali nascosti a bordo. Il serpente, successivamente identificato come un esemplare di serpente briglia di Blanford, è stato riconosciuto come una specie non velenosa, endemica dell’Asia.



