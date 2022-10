Vittorio Sgarbi ospite di “Giarre Città Educativa”: “Arte sia priorità della Regione” VIDEO

Alla presentazione del volume “Ancone Rinascimentali in Sicilia” di Nicolò Fiorenza.

GIARRE – E’ stato ospite, questo pomeriggio, della manifestazione culturale “Giarre Città Educativa”. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha tenuto banco all’Aula Magna del Liceo Scientifico ‘Leonardo’ di Giarre per presenziare il volume “Ancone Rinascimentali in Sicilia” di Nicolò Fiorenza, ispettore regionale dei beni culturali.

“Ancone Rinascimentali in Sicilia” è un viaggio affascinante alla scoperta del ricco patrimonio artistico e culturale siciliano, in particolar modo della famiglia Gagini, artisti finora non molto raccontati, mettendo a confronto Palermo, Catania, Messina ma anche città dell’entroterra, come Assoro e Nicosia.