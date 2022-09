Elezioni, quattro donne fra i grandi sconfitti in Sicilia

Hanno tutte ricoperto ruolo importanti, ma non vanno in Parlamento

Quattro donne accomunate dalla sconfitta elettorale. Uno dei grandi bocciati di queste elezioni è certamente l’ex ministro Stefania Prestigiacomo, candidata al Senato nel collegio plurinominale (P02) di Siracusa.

La candidata di Forza Italia, dopo 28 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento, non potrà sedere tra gli scranni di Palazzo Madama. Su di lei, ad un certo punto, aveva puntato Forza Italia per la presidenza della Regione, prima che la coalizione di centrodestra convergesse su Renato Schifani.

Altra sconfitta alle urne è la vice presidente di Forza Italia al Senato e portavoce di Fi nell’Isola, Gabriella Giammanco. Era candidata nel collegio Camera uninominale Sicilia 1 (U01) ed è arrivata seconda.

Perde anche l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che arriva terza nel collegio uninominale di Siracusa.

Il voto all’uninominale al Senato nel collegio di Messina segna la sconfitta di Barbara Floridia, attuale sottosegretaria all’Istruzione e rappresentante del M5S, arriva terza dove ha vinto Dafne Musolino, rappresentante della lista De Luca sindaco d’Italia. Floridia aveva anche partecipato alle primarie del centrosinistra prima che l’alleanza fra Pd e M5S naufragasse.

