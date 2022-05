Sindacati, Uiltec Catania: Avellino rieletto segretario

Sarà collaborato da Anna Longo, Antonino Barbagallo e Salvatore Musumeci. Tesoriere, Mimmo D'Antone.

Catania – Alfio Avellino è stato rieletto segretario generale della Uiltec di Catania, l’organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori tessili, elettrici e chimici. Sara’ collaborato da Anna Longo, Antonino Barbagallo e Salvatore Musumeci. Tesoriere, Mimmo D’Antone. Al congresso sono intervenuti il segretario nazionale della categoria Andrea Bottaro, il segretario regionale Peppe Di Natale e la segretaria della Uil etnea Enza Meli. Anche nella relazione di Alfio Avellino ha trovato ampio spazio “la dolorosa vicenda della Pfizer che vede la multinazionale del farmaco abbandonare inesorabilmente lo stabilimento di Catania con una azione lenta ma costante di depauperamento del sito”.

Nel sistema produttivo locale, comunque, non esistono solo zone d’ombra: “In controtendenza – ha affermato il segretario territoriale Uiltec – si presenta ad oggi la situazione di altre due societa’: la Sifi, che ha di recente esposto un piano industriale di espansione costante nel tempo, e la Zoetis, che ha in cantiere una espansione del sito locale”.

Il sindacalista ha chiesto che “siano recuperate, bonificate e attrezzate ecologicamente le aree industriali dismesse per restituirle all’imprenditoria vera”, si e’ inoltre soffermato sulle aziende partecipate e sulla crisi del comparto tessile, mentre ha evidenziato i segnali positivi che giungono da 3Sun: “Grazie all’idrogeno verde – ha detto – questa societa’ prevede un grosso investimento a Passo Martino che permettera’ all’Enel di diventare il primo costruttore di pannelli solari in Europa con assunzioni fino a duemila persone e in seguito di novecento a regime. Grazie all’investimento di Enel Green Power alla Sicilia viene finalmente dato il ruolo di protagonista nel settore e nostro dovere e’ coadiuvare questa regia, rendendola un punto di riferimento assoluto per il settore elettrico”