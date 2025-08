Spaccio di droga a Trabia, arrestato un 33enne palermitano

L'operazione dei carabinieri

TRABIA – I carabinieri di Trabia hanno arrestato un 33enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di droga. L’uomo è stato notato nei pressi di un esercizio commerciale con altri avventori. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi rapidamente entrando nel locale. Raggiunto e sottoposto a controllo, nel bagno – da cui era appena uscito – è stato trovato un involucro contenente cocaina per un peso di circa 0,5 grammi.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, a San Nicola l’Arena, dove grazie al fiuto dei cani antidroga “Nadia” e “Vero” sono state trovate cinque dosi di cocaina da 0,5 grammi ciascuna, un involucro da circa 28 grammi della stessa sostanza, due pezzi di hashish di 5,5 grammi e un bilancino di precisione.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le successive analisi. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per il 33enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.