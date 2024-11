Gela, cocaina nascosta tra i peluches: arrestato un uomo di 20 anni

L'attività di spaccio scoperta per strada

GELA – Spaccia droga per strada ma è scoperto dalla Polizia: un uomo di 20 anni è stato arrestato per spaccio in flagranza di reato a Gela, nel nisseno. Dopo una perquisizione in casa sua è stata trovata altra droga nascosta in un peluche. Lo comunica la Questura di Caltanissetta in una nota.

Lo scorso giovedì 7 novembre, si legge nel comunicato, un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza in una traversa di via Venezia ha sorpreso il giovane mentre cedeva un involucro ad un’altra persona.

I poliziotti sono intervenuti identificando i due soggetti, sequestrando una dose di sostanza stupefacente e la somma in contanti di 40 euro. La perquisizione personale dell’arrestato ha dato esito positivo in quanto gli agenti nel borsello gli hanno trovato e sequestrato la somma in contanti di 935 euro, provento dell’attività di spaccio.

Spaccio di droga a Gela: la perquisizione in casa

Anche la successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai poliziotti nell’abitazione del 20enne, ha dato esito positivo, infatti, nascosti all’interno della camera da letto, dietro dei peluches, sono stati sequestrati altri 23 grammi di cocaina, quasi 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per confezionare le dosi.

L’arrestato su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela è stato condotto al carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’acquirente dello stupefacente è stato segnalato alla Prefettura per essere sanzionato quale assuntore.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, accogliendo le richieste della Procura, ha convalidato l’arresto e i sequestri e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Come scrive la Questura di Caltanissetta, le indagini sono in corso e la responsabilità, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA CALTANISSETTA