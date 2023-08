Sparatoria ai Cappuccini, due fermati: le indagini della Procura VIDEO

I due sono strettamente imparentanti con esponenti di vertice di due clan cittadini.

CATANIA – Ci sono due fermi, così come vi raccontavamo nelle scorse ore, per la sparatoria avvenuta lunedì mattina in via Santa Maria della Catena, nel quartiere Cappuccini di Catania. Si tratta di due giovani, rispettivamente di 22 e 26 anni, entrambi catanesi e con pregiudizi di polizia.

Sono gravemente indiziati uno di tentato omicidio, detenzione e porto illegale d’arma da fuoco e detenzione illegale di munizioni, e l’altro per detenzione e porto illegale d’arma da fuoco clandestino e di munizioni. I due sono entrambi legati da vincoli di parentela a esponenti posti al vertice di due compagini criminali cittadine e in particolare il 22enne a quella dei “Cursoti-Milanesi” mentre il 26enne a quella dei Santapaola-Ercolano