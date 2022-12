Spese pazze all’Ars, rinviata l’udienza del processo d’Appello

Tra gli imputati c'è l'ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

Catania. È stata rinviata al prossimo mercoledì l’udienza del processo d’Appello per peculato a carico, tra gli altri, dell’ex sindaco di Catania e senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese. Secondo quanto si apprende, il rinvio è dovuto alla mancata composizione del collegio giudicante. In altri termini: mancava qualcuno dei giudici. Per oggi era prevista la requisitoria del procuratore generale, che si svolgerà invece il prossimo mercoledì 14 dicembre. A Palermo si sta svolgendo il giudizio di secondo grado sulle cosiddette “spese pazze all’Ars”: Pogliese è coinvolto per gli anni in cui era deputato regionale del Pdl. In primo grado, l’ex primo cittadino etneo è stato condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione. Fatto che gli è costato la sospensione dalla carica e, questa estate, le dimissioni da sindaco.