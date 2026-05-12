 Asp di Palermo, stabilizzati 30 infermieri e 5 assistenti sociali
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Stabilizzati 30 infermieri e 5 assistenti sociali all’Asp di Palermo

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Finisce l'era del precariato
SANITA'
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PALERMO – Sono stati stabilizzati trenta infermieri e cinque assistenti sociali all’Asp di Palermo. A renderlo noto è Gaetano Mazzola, il coordinatore del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani.

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiara Mazzola – frutto del lavoro sindacale portato avanti negli anni e dell’impegno costante per la tutela dei lavoratori precari del comparto sanità. rappresenta un importante passo avanti nel percorso di rafforzamento dei servizi socio-sanitari sul territorio.

“Si tratta di un traguardo significativo che garantisce continuità lavorativa a professionisti che hanno assicurato servizi essenziali ai cittadini, spesso in condizioni di precarietà. La stabilizzazione valorizza competenze e professionalità indispensabili per il funzionamento della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.

“Prosegue così – aggiunge Mazzola – un percorso fondamentale volto a consolidare il personale dell’Asp di Palermo, rafforzando figure professionali strategiche come gli assistenti sociali, il cui ruolo è oggi sempre più centrale nella presa in carico delle fragilità sociali e sanitarie. Trasformare rapporti di lavoro precari in contratti stabili significa garantire maggiore qualità dei servizi e dare dignità professionale ai lavoratori”.

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