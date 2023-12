Stalle abusive, sequestrati quattro cavalli: uno era un purosangue inglese

Gli animali si trovavano in via Barcellona. Foto e video

CATANIA – Una scuderia “piuttosto nota nell’ambiente“. Un edificio, in via Barcellona a Catania, interamente adibito a stalla, nel quartiere di San Cristoforo. È lì che i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno trovato quattro piccoli box, di circa nove metri quadri ciascuno, che custodivano altrettanti cavalli che sono stati sequestrati.

Tre adulti (“El Macumbero“, “Orange Pumpkin” e “O’ Juke“) e un pony (chiamato “Barcellona“). Uno di questi animali è risultato essere un purosangue inglese, del valore stimato di almeno 50mila euro. I due uomini che erano presenti, nonostante si siano dichiarati proprietari dei cavalli, non sarebbero stati in grado di fornire alcuna documentazione sulla stalla, che è risultata priva delle autorizzazioni necessarie.

All’interno di un armadietto, inoltre, i militari e i carabinieri dell’Asp hanno trovato una confezione di Bentelan iniettabile, un farmaco che può essere somministrato ai cavalli solo dal personale sanitario. Senza contare che le stalle non avevano i requisiti minimi, igienico-sanitari e strutturali, per garantire il benessere degli animali. Non c’erano possibilità di movimento d’aria nelle stalle, le finestre erano piccole e senza infissi, i tetti avevano infiltrazioni d’acqua, i box erano soppalcati privando ulteriormente gli animali di spazio.

I due uomini, un 76enne e un 36enne catanesi, sono stati denunciati a piede libero per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. I cavalli, invece, sono stati sequestrati e affidati a un maneggio della provincia di Messina. È stato il più vicino ad avere offerto la sua disponibilità. Ai titolari degli equini e della scuderia sono state inoltre irrogate sanzioni per complessivi 4.400 euro.

Come ricordato dai carabinieri, quello dei cavalli costituisce un business per le organizzazioni criminali catanesi. Agli animali vengono spesso somministrate sostanze dopanti e farmaci illegali.