Tamajo intitola due sale dell’assessorato a Bonsignore e Grassi

"Sono il segno di una Sicilia che resiste e non si piega"

PALERMO – “Sono due nomi che parlano da soli, ma che troppo spesso rischiamo di dimenticare. Oggi abbiamo voluto lasciare un segno chiaro, netto, dentro il nostro assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana”. A dirlo è l’assessore regionale Edy Tamajo.

Che prosegue: “Intitolare la sala convegni a Giovanni Bonsignore e la nuova sala multimediale a Libero Grassi significa affermare che l’identità della nostra azione politica si fonda sulla memoria, sulla trasparenza e sul coraggio civile. Giovanni Bonsignore ha rappresentato l’etica della pubblica amministrazione: sobrietà, rigore, competenza al servizio della collettività.

Libero Grassi ha avuto la forza di dire no al pizzo, da solo, in un tempo in cui farlo significava rischiare tutto. Oggi, con le loro targhe, vogliamo ricordare due siciliani che non hanno mai abbassato la testa. E vogliamo che ogni incontro, ogni decisione, ogni confronto che avverrà in queste sale, sia guidato dallo stesso spirito. Questa è la linea dell’assessorato che ho l’onore di guidare: radici salde nella memoria e lo sguardo rivolto a una Sicilia libera, onesta e capace di futuro.” Conclude.