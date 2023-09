Il tamponamento e la fuga: si aggrappa all’auto per fermarla VIDEO

Una donna ha riportato lievi lesioni

PADOVA – Una donna si aggrappa al cofano di un’auto in corsa per diversi metri a Padova. Nelle immagini, riprese da un abitante della zona, sono state diffuse sui social dal consigliere comunale di Forza Italia, Alain Luciani. Nel filmato, girato dopo l’incidente, si vede una donna che con veemenza si avvinghia sul cofano di un’Alfa Romeo Giulietta. L’auto trascina la donna per diversi isolati.

Si aggrappa all’auto: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata da una padovana di 58 anni, avrebbe tamponato l’auto di una giovane nigeriana di 35 anni. La donna inizialmente si è fermata per constatare il danno, ma dopo un breve ripensamento, è salita nel proprio veicolo e si è data alla fuga. A quel punto, la nigeriana si è fiondata e aggrappata al cofano per costringerla a fermarsi. La 35enne, ha riportato lievi lesioni ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso. La donna alla guida della Giulietta dovrà rispondere alle autorità, del reato di fuga dal luogo di un incidente e di lesioni alla persona.

