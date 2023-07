Teatri Riflessi: “Vogliamo fare comunità attraverso l’arte” VIDEO

Dario D'Agata, direttore artistico del festival in corso a Zafferana Etnea, ci spiega cosa vuole dire portare la creatività ad alta quota.

CATANIA. Stasera ci sarà la finale per stabilire il vincitore dell’ottava edizione di Teatri Riflessi, festival internazionale di corti in scena a Zafferana Etnea. “Serviva una cittadina più piccola per poter favorire il confronto tra artisti, giurati e pubblico”, il direttore artistico Dario D’Agata ci spiega cosa significa allestire una competizione ad alta quota. Non è soltanto una questione geografica, ma di contenuto. “Ci siamo messi in testa di creare comunità attraverso l’arte”, aggiunge. Il leit motiv di quest’anno è l’alterità. Ecco perché: “Volevamo riflettere sull’altro e siamo arrivati alla conclusione che siamo tutti diversi: ognuno è diverso a modo suo”.